Una vez detenido junto a otros soldados, si bien los primeros días de convivencia con los ingleses fueron complicados, el tema se revirtió. "Llegué a ver a los propios ingleses curando las heridas de los nuestros. También nos alimentaron muy bien. Como yo hablaba un poco de inglés, me agarraron como traductor. Recuerdo que los ingleses me decían que ellos no nos querían matar a nosotros, pero sí a Galtieri (Leopoldo). Después nos subieron en un barco de pasajeros, que el 3 de junio emprendió viaje hacia Uruguay. Éramos entre 100 y 200 soldados argentinos. Nueve días más tarde llegamos a Montevideo y el 5 de julio volví a Marcos Juárez", cuenta sobre el retorno.