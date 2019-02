Veo muchas series y soy muy exigente; me gusta mucho Game of Thrones y los videojuegos. Me gusta jugarlos porque me divierto y los jugué toda la vida. Me gusta creer que soy bueno en el FIFA. Fui cambiando de equipo: en el 2015 o 16 jugaba con el Napoli; después, con el Tottenham. No me gusta jugar con los grandes, esos equipos juegan solos. No es divertido. Mis amigos juegan Real Madrid-Barcelona y salen 16-14, no tiene sentido. No soy un distinto, pero tengo muchas horas encima. También he probado el Fortnite, pero soy espantoso. Es divertido, pero no duro ni 5 minutos.