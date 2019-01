Justamente fue Gustavo Alfaro quien reconoció que el mediocampista no tuvo acción en la derrota ante Unión debido a que está próximo a abandonar la institución. "Contra Aldosivi van a jugar algunos futbolistas que no jugaron hoy. Pero Pablo Pérez, Nández, Jara y Mas no estuvieron porque están cerca de ser transferidos", esbozó el DT.