A los jugadores del exterior mucho no nos modifica, no lo sentimos tanto. Sí a los del ámbito local, que de entrenar todos los días con él pasaron a no tenerlo. Ahora tienen a Milano, que está en la misma onda. Trabaja de la misma manera, con los mismo conceptos. No es lo mismo, porque también tiene otras preocupaciones, como disputar una Champions League (NdR: dirige al Meshkov Brest de Bielorrusia). pero cuando está acá está metido con nosotros.