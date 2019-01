Para el experto, padre de Sebastián; instructor en la Escuela de surf Los Dedos, y Constanza; campeona nacional de SUP wave, se puede observar una evolución a través de los años desde el surf hacia otros deportes. Y si bien hoy se lo toma como deporte acuático principal, la práctica ha evolucionado hacia el windsurf y kitesurf. También se suma a la escena de deportes acuáticos con mucha fuerza el stand up paddle o SUP por sus siglas en inglés, una tabla con un remo.