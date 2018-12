Sebastián Crismanich emocionó al país en los Juegos de Londres. Por aquel inolvidable oro olímpico, pero también por su determinación, valentía y carisma. Hoy, retirado desde 2016, se reinventa en otras funciones. Y no deja de hacer lo que siente: ayudar. "Me recordó todo lo que viví de chico. Con 8 años le dije a mi mamá que quería ser campeón olímpico y ella me respondió que si trabajaba duro, todo era posible. Con el paso del tiempo me di cuenta lo difícil que era mi sueño, pero ya no podía volver atrás… Acá pasa lo mismo, cuando la gente levantó la primera columna se debe haber dado cuenta que lo que quedaba era mucho más de lo que pensaba, pero el objetivo es tan grande que ya nadie se iba a detener… Y yo no me voy a detener a ayudarlos a completar el sueño para que muchos chicos de estas zonas olvidadas no tengar que ir a atenderse al Garraham de Buenos Aires", relata.