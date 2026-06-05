Gustavo Petro solicitó capturar a hombre armado involucrado en incidente frente a sede de campaña de Abelardo de la Espriella en Bogotá

El ataque que denuncian desde la campaña de Abelardo de la Espriella por parte de seguidores de Iván Cepeda se produjo la noche del jueves 4 de junio de 2026 en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá - crédito @mafecarrascalr/IG

El presidente Gustavo Petro pidió este viernes 5 de junio la captura de un integrante del esquema de seguridad vinculado a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, luego de que se difundieran videos de un altercado ocurrido en el Park Way, en Bogotá, donde presuntamente habría amenazado con un arma a una activista política.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los hechos ocurridos y pidió la intervención de las autoridades. “Le solicito a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional capturar este sujeto que amenazó a una activista de campaña en el centro de Bogotá”, escribió el mandatario al compartir uno de los videos que circuló en redes sociales.

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Los hechos ocurrieron en la noche del jueves 4 de junio en inmediaciones de la sede de campaña de De la Espriella ubicada en la localidad de Teusaquillo. Desde entonces, han surgido versiones contradictorias sobre lo ocurrido y sobre la actuación del personal de seguridad presente en el lugar.

El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía y a la Policía capturar al hombre que aparece en los videos del incidente ocurrido en Bogotá - crédito Gustavo Petro/X

Según el equipo de campaña de De la Espriella, un grupo de simpatizantes del senador y candidato presidencial Iván Cepeda llegó hasta el sector para provocar disturbios y agredir a jóvenes que participaban en actividades culturales y de apoyo político.

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Uno de los primeros en referirse a la situación fue Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y gerente de regiones de la campaña del candidato presidencial. A través de un video difundido en redes sociales aseguró que la seguridad tuvo que evacuar a los asistentes debido a la presencia de personas que, según él, intentaban intimidar a quienes se encontraban dentro de la sede.

“Han llegado los simpatizantes de Petro, de la primera línea, a intentar dañar, amedrentar y con violencia agredir a los que estábamos adentro”, manifestó Beltrán en la grabación.

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Asimismo, afirmó que su campaña no respondería con violencia y señaló que continuarían desarrollando actividades políticas y comunitarias en diferentes regiones del país.

La versión de la campaña también fue respaldada por algunos asistentes al evento. Un testigo citado por La Fm aseguró que varios jóvenes que respaldaban a De la Espriella se encontraban realizando un acto cultural cuando fueron increpados por seguidores del Pacto Histórico.

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El integrante del esquema de seguridad vinculado a la campaña de Abelardo de la Espriella quedó en el centro de la polémica tras los hechos registrados en el Park Way - crédito SoyVahos/X y Gustavo Petro/X

De acuerdo con ese relato, uno de los participantes habría resultado lesionado tras recibir golpes y ser impactado con una sustancia en polvo que le provocó pérdida de conciencia, situación por la que habría sido trasladado a un centro asistencial.

Otra de las versiones que surgió tras el incidente fue compartida en X por una docente universitaria publicó el relato que, según indicó, recibió de una de sus alumnas presente en la actividad.

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La joven aseguró que cerca de 600 personas participaban en un encuentro de juventudes del movimiento Defensores por la Patria y que, tras una intervención de José Manuel Restrepo, varios asistentes salieron con bengalas para manifestar su apoyo a Abelardo de la Espriella.

Una estudiante, en un relato compartido por una docente universitaria en redes sociales, sostuvo que los escoltas presentes actuaban como parte de un esquema de seguridad y negó que se hubiera amenazado a manifestantes con un arma de fuego - crédito @paboneada/X

Según su versión, poco después llegaron simpatizantes de Iván Cepeda y comenzaron los insultos y las provocaciones. “Después de ello, en 5 o 10 minutos llegaron cerca de 25 a 30 personas simpatizantes a Cepeda y comenzaron a insultar y provocar a los chicos que se encontraban en el Park Way”, afirmó la estudiante.

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La joven agregó que coordinadores de la campaña, entre ellos una persona a la que identificó como el sargento Fonseca, intervinieron para evitar enfrentamientos y pidieron a los asistentes regresar a la sede. Sin embargo, la identidad y el rol de esa persona dentro de la campaña no han sido confirmados de manera independiente.

Sobre el video que generó la polémica, sostuvo que los escoltas que acompañaban a quien señaló como el sargento Fonseca estaban armados por razones de seguridad, pero negó que hubieran amenazado a los manifestantes. “En ningún momento se desenfundó un arma de fuego” y “en ningún momento se amenazó a alguien con un arma puesta en la cabeza”, afirmó en el relato difundido por la docente.

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