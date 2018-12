El "Muñeco" recordó lo que les dijo a los hinchas cuando obtuvo la Libertadores en 2015: "Hace tres años, cuando ganamos la Copa, fue un sueño hecho realidad y me acuerdo de las palabras cuando me dieron la oportunidad de expresarme. Les dije de corazón a los hinchas, que íbamos por más, ¿se acuerdan? No solamente fuimos por más sino que ganamos la final más soñada del mundo. Y va a quedar eterna, para siempre, en nuestros corazones, gracias!".