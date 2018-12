View this post on Instagram

Que difícil escribir o hacer un comunicado de mi despedida, pero a la vez es más que nada un agradecimiento de lo que fueron estos 2 años, 3 meses y 10 días con este maravilloso Club!!! Principalmente quiero dar las gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, preparadores físico, cuerpo médico, Utileros, que sin ellos nada de lo que viví estos años hubiese sido posible! También a toda esa gente que no son la cara visible, pero que trabaja para q nosotros tengamos todo a disposición y no nos falte nada, eh vivido cosas increíbles, donde mas haya de lo que hemos ganado como trofeo,🏆 me llevo cosas importantísimas que me ayudan a seguir creciendo como futbolista y como persona: como son los amigos, valores, el respeto q me tuvieron siempre etc siento que me quedarán marcado a lo largo de mi carrera! Hoy en lo personal siento que me voy vacío xq hasta el último día trate de dar todo x esta camiseta, tmb con la conciencia tranquila el saber q esta transferencia mas haya de que sea un logro para mi, tmb se q es un gran beneficio para @caindependiente y es una de las manera de Agradecer x como me trataron todo este tiempo y x darme la posibilidad de vivir este año x vivir lo máximo y lo que todo jugador sueña en el fútbol. Por último agradecer a el hincha del Rojo, la verdad no tengo nada q reprochar y nunca lo haría: xq siempre sentí el cariño y el apoyo que tuvieron y tienen hacía mi! Se merecen siempre lo mejor! Esto no es un Adiós, sino un Hasta Luego 👋 🤗🔴👹