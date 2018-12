-Del 6 no hablo. Primero tengo un respeto especial porque le pasó lo más feo que le puede pasar a un papá. Después, obviamente él fue lo peor que le pasó a River, a la institución. Él y el monje negro, llamado Mario Israel. Del 6 no hablo más. Y el 8 no es porque me fui a la B, no, no, porque el equipo ese lo armaba el 6, lo sé perfectamente. El 6 trajo a Fabián Bordagaray a préstamo cuando teníamos que salvarnos del descenso, no me olvido más de eso. Al 8 lo cruzo seguido en Mar del Plata porque veraneamos en el mismo lugar, lo saludo, soy respetuoso. Pero se puso la camiseta de Boca, eso no me lo olvido nunca en mi vida. Eso fue una traición, yo era chico pero lo tengo presente. Me importa un comino que se haya peleado con Rafael Aragón Cabrera (presidente de River en los 80). No me interesa. El 8 se puso la camiseta de Boca y para mí dejó de ser ídolo.