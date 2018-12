"Se me rompió el tendón". Fernando Gago no necesitó del diagnóstico médico. Apenas se levantó luego de que se derrumbara en el segundo tiempo suplementario de la Superfinal de la Copa Libertadores ante River, se marchó directamente al banco de suplentes, a pesar de que Boca ya no contaba con cambios. Furioso, impotente, angustiado, salía del campo de juego. Las redes sociales del Xeneize lo rubricaron ayer: "parte médico, rotura tendón de Aquiles derecho".