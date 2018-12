Respecto a su estado arriba del ring, el santafesino confesó que "en una pelea nunca me sentí ganador, porque no sabés cómo puede terminar. Con un golpe, por ahí chau, perdiste". Contó que el otro combate que le abrió las puertas en el deporte fue en 2009 contra el mexicano Víctor Ortiz, al que derrotó por nocaut técnico. "Broner me hablaba en inglés, yo mucho no le entendía. Sólo entendía el motherfucker, insultando. Me decía a mí mismo 'arriba vamos a ver'. Ahí es donde se ven las cosas, los buenos", expresó.