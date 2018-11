"Cuando la Conmebol preguntó mi opinión, dije que este partido no se debía jugar hoy. No queríamos jugar contra un equipo que no estuviera en condiciones adecuadas. El deporte es así, el que no lo entienda, estará en la vereda de enfrente a la nuestra", agregó. Y cerró: "Unos 15 tipos lograron arruinar lo que esperaba todo el fútbol".