Retrocediendo en el tiempo, el ex árbitro asistente derrumba el mito que indica que cuando Guillermo le dijo a Sambueza "me parece que te echó", en relación al árbitro, allí se dio el exabrupto que sacó al mediocampista del campo de juego. "Guillermo con Sambueza no hizo nada, fue más un comentario. Siempre hay un diálogo; el que jugó al fútbol sabe que no podés no hablar con jugador. No tiene nada que ver Guillermo en la expulsión, fue un arrebato de Sambueza por su ímpetu y juventud. Los jugadores de River reclamaron yo no había visto un foul, cuando en realidad Ricardo Rojas se lesionó porque se le clavó la pierna en el pasto. Sambueza vino, me insultó y lo expulsaron por eso", le quitó el velo a la leyenda.