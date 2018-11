5· LA MOTIVACIÓN DE PONER UN BROCHE DE ORO A SU CARRERA

"La obsesión por ganar la Copa es algo que me mantiene con mucho hambre. Poder ganarla y retirarme a lo grande es algo que deseo, que sueño y que quiero. La llego a ganar y creo que me retiro, no me queda nada por qué luchar, es lo que deseo y lo que me quita el sueño". Esta declaración de Tevez fue realizada en marzo de este año, al poco tiempo de haber retornado al club. Su palmarés registra cinco títulos locales y tres internacionales con la camiseta de Boca. El sábado tendrá la gran chance de conquistar el noveno en el club y acreditarse la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos. En su cabeza ronda la idea de colgar los botines a fin de año y el desenlace de su carrera profesional puede ser el que todo futbolista sueña. No hay otro jugador que tenga más ganas de triunfar que él.