"A mí me fascina cómo juega Cardona, me siento identificado con el juego que él tiene. Ha hecho un golazo en cancha de River en un Superclásico y parece que son esos partidos que él disfruta. Si tiene la posibilidad de jugar, ojalá lo haga bien", reveló Román, en diálogo con Fox Sports. El colombiano tiene chances de ser titular en Núñez y el ídolo boquense agregó: "¿Qué le pasa? Le está pasando que tiene ganas de jugar el sábado, en otra cosa no debe pensar. Tiene una final importante".