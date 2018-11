"¿Qué es lo que nos gusta? Unir a las hinchadas. Porque el fútbol sin hinchadas no es fútbol. Pero lo que no queremos es la violencia en el fútbol, porque eso se llama 'abrazo futbolero'. Unir las camisetas es unir las hinchadas. Lo mejor que tiene el fútbol es la alegría", concluyó. Y continuó paseándose con los colores del Superclásico no enfrentados por la línea de cal, sino mezclados en una curiosa camiseta.