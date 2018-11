La Conmebol designó al uruguayo Andrés Cunha para este compromiso, algo que no fue bien visto por los simpatizantes de ambos equipos. Sin embargo, el presidente de la institución xeneize intentó llevar calma. "En una final como esta no me gustaría ser árbitro porque son seres humanos; pero también está el VAR. Para este partido vienen el presidente de FIFA, de la Conmebol, de la UEFA… que un árbitro salga a perjudicar a un equipo no se me pasa por la cabeza. El partido lo van a ganar o perder los jugadores", esbozó.