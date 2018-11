Mache sostiene que Sampaoli le confió que iba a ser uno de los 23 en Rusia, algo que finalmente no sucedió. "Me dijo que iba a estar en la lista, pero bueno. Para mí Armani la estaba rompiendo en el fútbol argentino. El que más lo merecía, y se lo dije cuando me llamaron y me dijeron que no iba a estar, era para mí Guzmán, porque había estado los cuatro años del proceso; yo había estado doce partidos, que por ahí sentía que me lo merecía más que otros arqueros, porque había estado en el proceso de Eliminatorias, es como raro, pero uno entiende que hay un nivel muy grande y me tocó apoyar como un aficionado más".