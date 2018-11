"¿Qué posibilidades hay de que una final sea un clásico de barrio y nos mire el mundo de ida y de vuelta, por última vez, a todo o nada?", se pregunta la voz en off. Allí vuelven Benedetto y Martínez. "Vivila, discutila, festejala, compartila, Superfinal de América", alternan las palabras. Un detalle: el "festejala" le toca al delantero del Xeneize. Y el cierre no es de un futbolista, protagonista de la definición. Baja la persiana Claudio Tapia, presidente de la AFA: "No trates de entenderla, disfrutala".