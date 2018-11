D'Onofrio reconoció que el presidente de FIFA Gianni Infantino estará en la última final y advirtió que no recibió ninguna información sobre una posible presencia del presidente ruso Vladímir Putin: "Orgullo en el fútbol argentino que vayan a un estadio o al otro a ver un espectáculo como este. Por ahora no hay ningún pedido de ello, pero no es un problema que le ataña a River. Nosotros podemos dar ubicaciones, pero eso depende de la seguridad nacional".