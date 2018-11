SI INFLUYE O NO QUE GALLARDO NO PUEDA ESTAR EN EL BANCO DE SUPLENTES

"Gallardo está afuera, no puede jugar. Tienen que estar los futbolistas. Él da la charla, luego en el estadio la dará su ayudante de campo, reafirmando todo lo previo, y listo. El ayudante de campo ganó y se clasificó contra Gremio, tampoco le puede pesar ser el DT en reemplazo de Gallardo. Son circunstancias y hay que que bancársela. No creo que haya tanta influencia porque esté en el banco o no".