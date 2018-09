Con el Charro ascendió a la B Nacional un martes a la noche. El jueves, mientras continuaban los festejos y todo parecía alegría, llegó una noticia inesperada, que De La Riva asumió en forma notable: "Cuando me dijeron que tenía cáncer no es que fue una noticia triste. Es una noticia y punto. Es una realidad. Tuve la posibilidad de enfrentarlo y me puse a trabajar para solucionarlo. No es fácil para la familia decirles que tengo cáncer y que tengo que arrancar con quimioterapia ya, porque si no la cosa no va a andar. Pero para mí no fue tan problemático. Enseguida hay que asumirlo. Me encontraron un cáncer de alta reproducción en el sistema linfático. Me sacaron los ganglios. Había dos posibilidades: uno más curable y otro más complicado. A mí me tocó el más complicado. El tratamiento no es fácil, es duro, pero tuve la suerte de salir adelante. Igual, nunca te dicen que estás curado".