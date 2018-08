Además de jugador es conductor de trenes. Ahora está en el ramal eléctrico, que es el que recorre Capital Federal, en la línea Mitre, y anteriormente fue ayudante de maquinista en el ramal diesel, que va a Zárate. Pero, ¿cómo inició el camino en esta profesión? ¿Por qué? "Mi abuelo labura en el Club Ferrocarril Mitre y supo que había un curso de ingreso, me comentó si me interesaba y le dije que sí. No conocía mucho, pero cada vez que preguntaba me decían que era una oportunidad única y que no me iba a arrepentir. No me alcanzaba la plata y tenía que hacer otra cosa. Entré como aspirante y me coincidía con los horarios de entrenamiento. Tuve que dejar el fútbol seis meses, fue durísimo, pero igualmente fue la mejor decisión que tomé".