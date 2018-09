Aquel encuentro, jugado el 14 de junio de 1999 por la penúltima fecha del Clausura que obtuvo Boca, no fue uno más: el 3 a 0 en favor de River terminó condenando a Platense a descender a la Primera B Nacional, su actual categoría, después de 23 años en los que casi siempre estuvo al borde del precipicio. Desde entonces, el Calamar no logró regresar a la elite del fútbol argentino e incluso cayó dos veces a la B Metropolitana (en 2002 y en 2010). En realidad, aquel descenso de Platense se veía venir desde hacía ya varias fechas y los dos goles de Javier Saviola más el otro que anotó Cristian Castillo no hicieron más que consumar el final de una crónica anunciada.