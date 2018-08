Los objetivos se esfumaron. Sarmiento de Chaco los eliminó de la Copa Argentina local y ayer, en el Monumental, se despidió del plano internacional. En los últimos tiempos los hinchas académicos escucharon de su ídolo: que si no jugaba en Boca se retiraba, que Boca tenía la mejor hinchada del mundo, que no hay nada como Boca. Y ayer, cuando Racing estaba 0-3, se va expulsado haciendo gestos, diciendo "no importa, yo con Boca acá, gané 4-2". ¿Será la última? ¿Seguirán aguantando todo? ¿Lo sancionaron? ¿Guardarán otra vez la mugre bajo la alfombra? ¿ Cómo reaccionarán los simpatizantes el domingo? Muchas preguntas a futuro. Lo concreto y lo real es que Racing compró un problema, caro, de 5 millones de dólares.