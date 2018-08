Fuiste Orteguita en penetración. ¡Convenciste a los árbitros del paso 0! Antes que salga la regla. Jugaste con tres pasos y lo sabes, ¡pero eran tan linda tu penetración que no valía pitarla!. Fuiste guapo, no solamente inteligente y con suerte. En un momento era la "20" donde había que maltratar. Seguiste y no arrugaste jamás. Tuviste la década de la Kinder y Spurs 05/07 que eras un ave, y no por el pico. Ya sin pelo demostraste a la NBA que en el piso se puede jugar, ¡y no a los brincos! En definitiva, fuiste inteligente hasta para decir basta a pesar de de la carta de Pop. Con tus estadísticas del pasado año podrías haber jugado hasta los 67, pero preferiste ser sincero y decir basta. Ya no se puede más, y a este nivel. Se viene el Día de Manu en San Antonio. No sé cómo lo festejarán, pero seguramente con el gran afecto que una población fue conviviendo con tu calidad de persona y profesional . Disfruta de las serpientes y de todos esos bichos que te gustan, y de esa increíble mujer y hermosos hijos ( el que baila es Oroño te aclaro) Besos Emanuel . Fuiste un elegido . Hue".