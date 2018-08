Días más tarde se dio a conocer la nómina definitiva. Sorpresa: "Ricky" no apareció. "Cuando tuve la oportunidad de juntarme con el técnico yo sabía que iba. Duele que a uno en cierto sentido lo boludeen porque uno pierde el tiempo. En un momento me vi adentro. Me hizo ruido que en dos días ya no esté porque la palabra era que sí y después terminó siendo no", disparó el futbolista al poco tiempo.