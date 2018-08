Fue el Yang del Yin en la dupla técnica campeona con la Selección Sub 20 en el torneo de L'Alcúdia. Lionel Scaloni, director técnico principal, más eléctrico, enérgico. Y Pablo Aimar, más sereno. Se advirtió en una acción en la final ante Rusia. Durante el primer tiempo, el árbitro no sancionó una falta y el ex lateral reclamó con vehemencia. el juez se acercó a apercibirlo y Scaloni no aflojó. Hasta que el Payasito, sentado en el banco, lo invitó a la calma y lo ayudó a bajar un cambio en la protesta.