Calor intenso en la víspera del eclipse: la Aemet prevé máximas de 40º en el sur de España mientras que el este no se despide de las tormentas con granizo

Turistas se protegen con paraguas para aliviar las altas temperaturas en Córdoba, a 8 de agosto de 2026. (EFE/ Salas)

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España se adentra en una semana marcada por el calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado los avisos por las altas temperaturas. Tanto este martes como en las próximas jornadas, los termómetros superarán los 35 grados de máxima e incluso sobrepasarán los 40 grados en el nordeste y mitad sur peninsular, así como en la isla de Mallorca. Habrá, además, noches tórridas -aquellas en las que el mercurio no baja de 25 grados- en el área mediterránea, donde habrá una intensa sensación de bochorno por la humedad.

Este martes será un día más estable, aunque de nuevo podrá haber chubascos y tormentas localmente fuertes. El portavoz del organismo público detalla que se darán en el este de la península, donde irán acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuerte, especialmente en zonas del Pirineo y del sistema Ibérico. No obstante, el gran protagonista de la jornada será el calor.

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“En zonas del Mediterráneo no se bajará de 25 grados, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, Valencia o Málaga, y por la tarde se superarán los 35 grados en la mayor parte de la península, salvo en el Cantábrico y en la costa mediterránea”, detalla Del Campo, que añade que se alcanzarán más de 38 grados en zonas bajas del nordeste, centro y sur de la península, así como en Mallorca. En el valle del Guadalquivir, el mercurio superará los 40 grados.

Con este pronóstico, la Aemet ha activado el aviso amarillo (peligro bajo) por calor en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y La Rioja. En Cataluña y Andalucía también se han activado los avisos por tormentas.

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Calor durante el eclipse

El miércoles, día del eclipse solar total, suben las temperaturas. “De nuevo amanecerán por encima de 25 grados en ciudades del Mediterráneo como Palma o Málaga, y durante la tarde se alcanzarán más de 36 grados de forma generalizada, salvo en zonas costeras”, adelanta el portavoz de la Aemet. El calor será intenso en el resto del país: se alcanzarán más de 40 grados en el nordeste, centro, sur de la península y en la isla de Mallorca; y más de 40 grados en puntos de los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. “A la hora del eclipse, entre las 20 y 21 horas, las temperaturas habrán bajado entre 2 y 5 grados con respecto a las máximas previstas”, detalla el meteorólogo.

En cuanto a los cielos, estarán en general despejados, aunque habrá nubes en el Cantábrico y en las costas mediterráneas del sur de Andalucía. También se formarán nubes de evolución en montañas del norte y del este peninsular, con alguna posible tormenta aislada en el Pirineo oriental y sistemas Béticos

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Mapa de la previsión de nubosidad. (Aemet)

Del Campo recuerda que durante la jornada habrá peligro “muy alto o extremo” de incendios en la mayor parte del territorio, sobre todo en el interior de Galicia, Castilla y León, norte de Aragón y de Cataluña y en zonas aisladas de la mitad sur. “Mucha precaución en las salidas al campo a observar el eclipse. Si se inicia un incendio, podría ser muy difícil de apagar en cualquier caso”, alerta.

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