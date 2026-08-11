Zoé llega al cine: fechas, boletos y todo sobre el concert film “Memorex + Rexsexex Y Más”

Dirigido por Rodrigo Guardiola y producido por Olmo Guerra, MEMOREX + REXSEXEX Y MÁS traslada al cine la intensidad de los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Guardar

Memorex + Rexsexex y Más llega a las salas de Cinemex el próximo 17 de septiembre, cuando la banda mexicana Zoé estrene el concert film que documenta su serie de conciertos sold out en el Estadio GNP Seguros, con venta de boletos a partir del 20 de agosto.

El filme, dirigido por Rodrigo Guardiola y producido por Olmo Guerra, no es solo un registro de actuaciones en vivo. Combina la intensidad de las noches en el estadio con fragmentos íntimos del proceso creativo de la banda y las reacciones del público, construyendo un retrato que va más allá del espectáculo.

PUBLICIDAD

La proyección será exclusiva para la cadena Cinemex a nivel nacional. Jerónimo Sánchez, subdirector de Distribución y Contenido de la cadena, adelantó que el proyecto cuenta con el respaldo de Universal Music y Seitrack: “Será una experiencia colectiva e irrepetible con un sonido e imagen que solo el cine puede ofrecer”.

Zoé agotó seis fechas en el Estadio GNP

Tras agotar seis fechas en el Estadio GNP Seguros, Zoé anuncia el estreno de su concert film en salas Cinemex para el 17 de septiembre, con boletos disponibles desde el 20 de agosto. (Zoé)

La serie de conciertos que da origen al filme se convirtió en uno de los hitos del rock latinoamericano reciente. La banda agotó seis fechas consecutivas en el Estadio GNP Seguros, convocando a públicos de distintas generaciones en cada una de ellas.

PUBLICIDAD

El concert film recoge esa capacidad de convocatoria y la traslada a la pantalla grande, donde el formato permite una experiencia audiovisual que el streaming no replica. La propuesta también funciona como apertura de una nueva etapa para el grupo, que busca extender su presencia más allá de los escenarios.

Paralelo al anuncio del estreno en cines, Zoé lanzó 011025, álbum en vivo ya disponible en todas las plataformas digitales. El material reúne 27 canciones grabadas durante el espectáculo y preserva la energía de esas noches en formato de audio.

PUBLICIDAD

El disco completa una celebración que comenzó en el estadio, continúa en las plataformas y culminará en las salas de cine.

De Cuernavaca al Grammy: los inicios de Zoé

En 2013, la banda Zoé lanzó "Arrullo de Estrellas", un tributo a la madre de León Larregui (Zoé Oficial)

La banda se formó en Cuernavaca, Morelos, a mediados de los años noventa. León Larregui y Sergio Acosta fueron los primeros en coincidir, y hacia 1997 quedó establecida la alineación definitiva con Jesús Báez en teclados, Ángel Mosqueda en bajo y Rodrigo Guardiola en batería.

PUBLICIDAD

En los primeros años, Zoé tocó en bares de su ciudad natal sin cobrar más que comida y cervezas. Para darse a conocer, distribuyó copias en casete y CD de su Demo Olmos entre managers y disqueras del entonces Distrito Federal. Larregui llegó a trabajar como modelo para costear el equipo de grabación.

El grupo tomó su nombre de la hermana de la exnovia de Acosta. En aquella época, las bandas de rock solían tener nombres largos; el de ellos era deliberadamente corto. En griego antiguo, zoe significa “vida”.

PUBLICIDAD

En 2001 lanzaron su primer álbum de manera independiente. Sony Music lo distribuyó a nivel nacional, aunque la relación con la disquera terminó pronto. Después pasaron por Noiselab y EMI Music antes de consolidarse en el mercado.

Como parte de su 20 aniversario, la gira de documentales Ambulante presentará una función al aire libre del documental sobre la popular banda. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Rocanlover y Memo Rex, los discos que los lanzaron

El salto definitivo llegó con Rocanlover en 2003, producido por Phil Vinall, quien había trabajado con Placebo y Pulp. Canciones como “Rocanlover”, “Love” y “Veneno” se volvieron referentes del rock en español.

PUBLICIDAD

En 2006, Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea debutó en el número 1 de ventas en México. “Vía Láctea” fue el primer sencillo y terminó por consagrar a la banda a nivel continental.

La discografía de Zoé suma siete álbumes de estudio y múltiples reconocimientos, entre ellos un Grammy de la Academia norteamericana en 2019 por Aztlán en la categoría de mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo, además de dos Grammy Latinos en 2011.

PUBLICIDAD