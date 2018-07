En efecto, las diferencias, que quedarán expuestas sobre la mesa, aparecen en las estructuras propuestas. El titular de la AFA presentará un esquema sin un Director General, como había imaginado en un principio con José Pekerman en el rol. Su sector sí bosqueja la figura de un manager en el área de Juveniles que oriente a los entrenadores de cada categoría. en ese tren, según su dibujo, continuarían Lionel Scaloni en el Sub 20, Pablo Aimar en el Sub 17 y Diego Placente en el Sub 15. Y Hugo Tocalli asoma como el nombre apuntado como coordinador.