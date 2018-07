Domingo 29 de julio

18.15 / Argentina vs. Venezuela

Martes 31 de julio

18.15 / Argentina vs. Selección de Murcia

Viernes 3 de agosto

18.15 / Argentina vs. Mauritania

Domingo 5 de agosto

18.15 / Argentina vs. India

Lunes 6 de agosto

16.15 / Primera Semifinal

18.15 / Segunda Semifinal

Miércoles 8 de agosto

17.15 / Final