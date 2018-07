Palacios, en la encrucijada, mantiene los tapones de los botines bien unidos con el césped. "Me gustaría tener minutos en L'Alcudia. Pero no me adelanto, el año que viene me imagino más en el Sudamericano Sub 17. ¿Y debutar en Primera? No sé, es difícil", señala. Pero si a los 16 años ya se entremezcló en un plantel Sub 20… Nada es imposible.