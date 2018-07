"Centu" habló de las polémicas fotos con armas que figuran en su historial y ensayó una explicación: "Me gustan las armas. Me jugó muy en contra. La primera foto que me saqué con un arma fue antes de ser profesional. Cuando fui profesional empezó a circular la foto. Después la otra foto que estaba en la casa de un amigo con una ithaca doble caño, me saqué la foto y no me acuerdo a quién se la mandé. Otra vez me mataron. Me gustan las armas. Si me criaba con un yate, me sacaba fotos con un yate. Jamás cometí un delito porque sabía que después llegaba a mi casa y cobraba".