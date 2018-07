"Con Diego hablo todos los días y ayer me preguntó si tenía alguna diferencia por lo que se venía hablando. Yo no callo nada y si estuviera enojado se lo diría. Sí es cierto que no tuvimos posibilidad de hablar y viene bien aclarar todo. Es normal que haya rumores en dos meses y pico sin fútbol local. Los clubes grandes no son para todos y hay que saber que estos quilombos se van a presentar. Sería muy boludo si vengo a Racing y me peleo con Milito. Lo que sí le pedí es que hable con la prensa porque es la voz creíble del club. Lo hablé con él y nos pusimos de acuerdo que va a empezar a comunicarse con ustedes. Pero no estamos peleados ni mucho menos", expresó en conferencia de prensa el Chacho.