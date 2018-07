Con mucha atención del resto de la mesa, el actor continuó: "Salimos de ahí y la chica (asistente de prensa) escuchó todo esto y habrá pensado 'este se está haciendo que es amigo de Messi'. En el Paseo de Gracia que es una avenida muy grande y muy ancha en Barcelona, no había nadie. Era un martes o un miércoles a la noche que no queda nadie, no encontrábamos ni taxi, ni bondi nada para tomarnos y no teníamos cómo volver al hotel. Estábamos parados en una especie de bulevar, y de golpe escucho 'Ricardo' y era Messi solo en el mundo adentro de un auto. Y la piba, me acuerdo de la cara de la piba, que miró como diciendo esto: 'es una cámara oculta'. Yo le había dicho, no es que éramos tan amigos, pero sí nos conocemos. Y Messi nos llevó hasta el hotel, no tenía otra forma de llegar, la piba no salía de su asombro".