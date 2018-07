Con relación al recambio generacional, la jugadora del CASI recalcó la igualdad que se logró consolidar dentro del equipo y cómo fue el trabajo de las más grandes: "Hoy en día lo que estamos tratando de hacer es generar una igualdad entre todas las camadas. Somos un equipo que intenta dar lo mejor por Argentina sin importar la edad. Si me preguntás la edad de alguna, no la registro porque para mí todas son iguales. Yo me paro atrás del arco y no me importan los apellidos, para mí todas son mis jugadoras; todas las que van a defenderme bajo los tres palos. Todas podemos cometer los mismos errores y todas hacer lo mejor; logramos esa igualdad de condiciones tanto adentro como afuera de la cancha".