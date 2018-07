Debilidad: Altas, simpáticas.

Defecto: Difícil carácter.

Grupo musical favorito: The Police.

Solista preferido: Sting.

Modelo: Mi viejo.

Mejor día de tu vida: Cuando debuté en la liga

Peor día de tu vida: Cuando descendí con mi club en Bahía Blanca.

Ratos libres: Miro TV y duermo.

En otra vida, ¿Qué te gustaría ser?: Paloma.

Miedo: A estar solo.

Lo que más detesto: La mentira.

Qué tiene que tener una mujer para que te guste: Nada en especial.

Sobrenombre: Manu o Sepito.

Comida: Pollo con fritas.

Profesión: Basquetbolista.

Sueño: Jugar en la selección.

Color: Azul.

Ropa: Informal.

Amor Imposible: Paula Colombini.

Cábalas: Muchas pero cuando pierdo, cambiar calzas y medias.

Tema favorito: Every breath you take (The Police).

Firma, dedicatoria: Para una fiel admiradora de mis hermanos, con cariño".