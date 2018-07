La historia de la chica que hace jueguitos en el tren y vive del freestyle: "Hago lo que amo"

Es Soledad Arena, tiene 20 años y se sube al tren Roca para demostrar su talento. La aventura de una joven con dos misiones: que la pelota no se caiga y no pegarle a nadie. "No tengo un sueño, estoy en mi sueño", expresó