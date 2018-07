"Las tres causas no tienen ningún fundamento. Lo acusan de encubrir a un presunto secuestrador (Maximiliano Oetinger, miembro también de la barra) porque éste se fugó de un operativo policial que se había montado para agarrarlo después de un partido, escondido en medio de La Doce. La barra siempre sale toda junta y Di Zeo no sabía que lo estaban buscando. Sino, que acusen a los 500 que ese día iban bajando juntos por La Bombonera. En el caso del derecho de admisión, es inconstitucional, porque el Estado no puede modificar por decreto una ley penal y nada le permite ejercer esa facultad. Podría prohibirle la entrada el propio club, pero éste no lo ha hecho. Y si para Boca no es peligroso, ¿cómo el Gobierno se arroga ese derecho? Y la causa por el doble homicidio no tiene ni pies ni cabeza. Di Zeo no estaba presente en esa batalla (NdR: 21/7/13) y lo vamos a demostrar. Dicen que estaba oculto detrás de un casco de moto dando órdenes, pero la pericia ya lo desmintió. Y que su celular impacta en la zona del hecho, y ya se explicó que alguna vez lo había utilizado, pero no era de él para esa fecha. En el juicio se cae todo", dice su abogado, José Monteleone.