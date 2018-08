Bochini niega siquiera la posibilidad. Recuerda que la tapa lo dejó igual de desconcertado que a los hinchas. "Fue una cosa sorpresiva, inesperada, cambié la camiseta para dársela a mi amigo Comas, estábamos en la Selección, y le dije de cambiar y me la puse porque no me la iba a llevar en la mano. Y me fui al vestuario. Y pusieron eso, pero nunca había hablado (con Boca). Nada que ver. Esa cosa fue de ellos, era verano y sabía que iban a vender", explica e interpreta el propio ídolo, consultado por Infobae.