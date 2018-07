"Me han recibido muy bien. Estamos trabajando con mucho esfuerzo y concentración junto a Luciano Spalletti (entrenador). Milito me contó muchas cosas sobre el Inter y eso me ayudó mucho. Aquí él estuvo a un gran nivel y ganó muchos títulos, ahora me toca a mí demostrar", declaró el nuevo atacante neroazzurro.