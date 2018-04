Apenas culminó el duelo con los Warriors, el argentino calificó como "positiva" a la temporada y dejó en claro que quedó conforme con su estado físico, más allá de la alta exigencia que siempre expone: "Físicamente estuve aceptable. Me pongo un seis, siendo optimista. Había tenido una gran temporada, me sentí muy bien durante todo el año. Sobre el final se me hizo un poco más complicado pero nada grave".