El escolta se muestra incómodo al referirse al tema. Prefiere no entrometerse y es su círculo íntimo en donde elige refugiarse para escapar del asedio. "En mi entorno ya se sabe que no se habla del tema del retiro, es como que está instalado de esa manera. No hubo ni una persona allegada a mí que me haya preguntado por esto. Nadie, ni padres, amigos, hermanos, sobrinos… Se da por sentado que no voy a decir nada hasta el momento que debo hacerlo. Además, no me sirve y no me suma para el juego".