"Me lo dijo el hermano. Dijo "me encantaría jugar en Argentina", y creo que se lo dijo al Gringo Heinze. El hermano me lo dijo a mí igualmente: está enloquecido que al final de la carrera le gustaría jugar aunque sea un año en Boca Juniors", sentenció el ex jugador de 51 años que vistió la casaca del Xeneize entre 1995 y 98.