La cuestión era que pude jugar otro Mundial, que lo debería haber jugado. Merecía mil por mil haber jugado el Mundial 1998 y me lo cagó. Pasaron muchos años y duele porque es un Mundial y la selección argentina, que se juega cada cuatro años. No se asimila igual y él sabía que debía haber jugado yo. No había otro mejor. ¿Por qué no me convocó? No lo sé, habrá que preguntárselo a él. Sé algunas cuestiones pero no tengo ganas de rebuscarlas. Sólo digo que me perdí un Mundial y me lo cagó él. Ya pasó, yo hice mi carrera, pero tenía el derecho a jugar ese Mundial. No solamente el derecho por el nombre, sino que también me lo había ganado en el campo. Me lo gané en los dos lugares. Venía entrenando muy bien y uno sabe cuándo tiene que estar en las Selección. Yo debería haber estado, como Redondo debió haberlo estado también. Era el número 5. Pero ya está.