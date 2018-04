Como contrapunto, el ex futbolista de 36 años señaló dónde fue más feliz: "El primer año del Barça fue espectacular. Tuve la suerte de marcar muchos goles y fue un año espectacular en lo personal. Lo disfruté muchísimo, era muy joven y me marcó". Pero no se olvidó del Benfica: "Me sorprendió mucho como club, institución… Barça y Madrid ya sabemos lo que mueven, pero en Europa fue el que más me sorprendió".