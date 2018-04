"Es tiempo de cuidar el físico y la salud. En tierra a mí me cuesta y mi físico lo siente mucho. Por eso digo que tal vez juegue muy poco y cuide más mi salud preparándome para el pasto. Debo pensar en apuntar a torneos grandes. Como el ranking no es una de mis prioridades, tampoco me hace modificar el calendario que tengo planeado", había adelantado Del Potro tras caer contra John Isner en las semifinales del Masters 1000 de Miami.