Geijo fue una de las 15 premiadas de distintos países y apenas una de las dos sudamericanas en recibir la inducción (la otra resultó la brasileña Poliana Okimoto). "Fue muy emocionante en todo momento. Ver a mi familia, que tanto me apoyó. Recordar a tanta gente que, a lo largo del camino, me ayudó. Mirar nuestra bandera izada me dio mucho orgullo de ser argentina. Sentí que representaba a mucha gente. Y también fue un impacto que se me acercara gente, ex nadadores, para pedirme una foto o decirme que me tenían como referente. Ahí te das cuenta de la trascendencia que hoy tienen las redes sociales y de lo que significa ganar algunas carreras tradicionales, como la Capri-Nápoles o la de Canadá", analiza aún emocionada. Y lo que más la sorprendió es que para otorgarle el premio habían analizado mucho más que sus triunfos y títulos. "Para ellos es muy importante la influencia que ejerciste en tu deporte, la difusión, la transmisión de valores y hasta el compromiso social", explica Pili.